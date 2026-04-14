Giro d' Italia 2026 esperienza esclusiva per due persone all' Alessandria-Verbania | come partecipare all' asta

Il Giro d'Italia 2026 attraverserà la provincia di Novara e il Verbano Cusio Ossola venerdì 22 maggio, segnando la 109ª edizione della competizione. Per chi desidera partecipare all’evento in modo esclusivo, sarà possibile aggiudicarsi un’esperienza speciale per due persone tramite un’asta dedicata. Questa opportunità consente di assistere alla corsa in modo privilegiato, vivendo da vicino le fasi più emozionanti della gara.

Venerdì 22 maggio il Giro d'Italia, giunto alla sua 109esima edizione, passerà in provincia di Novara e nel Verbano Cusio Ossola. La tappa da cerchiare in rosso è la numero 13 da Alessandria a Verbania e vedrà i corridori transitare come primo comune del novarese a Casalvolone, per poi passare a.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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