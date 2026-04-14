Giovanni Sala morto dopo essere stato bloccato a terra assolti vigilantes | Adempirono al dovere L’ira della madre | Vergogna

Due guardie giurate sono state assolte dall'accusa di omicidio preterintenzionale nel caso di Giovanni Sala, morto dopo essere stato immobilizzato a terra tra il 19 e il 20 agosto scorso davanti alla sede Sky di Rogoredo. Sala si trovava in uno stato di evidente alterazione, e le guardie hanno sostenuto di aver agito per adempiere al loro dovere. La madre della vittima ha espresso sdegno per la decisione della magistratura.

Sono state assolte le due guardie giurate imputate per «omicidio preterintenzionale» per la morte di Giovanni Sala, bloccato a terra tra il 19 e il 20 agosto 2023 davanti alla sede Sky di Rogoredo mentre era «in evidente stato di alterazione». Lo ha deciso la Corte d’Assise di Milano. Sala, secondo il pm Alessandro Gobbis che aveva chiesto condanne fino a 6 anni, morì per arresto cardiaco, dopo essere stato anche trattenuto a terra con un ginocchio sulla sua schiena «per 4 minuti» e colpito con due pugni, in particolare da uno dei due imputati. I due sono stati ritenuti « non punibili » per la scriminante dell’«adempimento del dovere». L’ira della madre del 34enne.🔗 Leggi su Open.online Giovanni Sala morto davanti a Sky, assolti i vigilantes che lo immobilizzarono a terra: "Adempivano al loro dovere"Assolti i due vigilantes imputati per omicidio preterintenzionale per la morte di Giovanni Sala, il giovane morto davanti alla sede di Sky a Rogoredo... Giovanni Sala, morto dopo essere stato bloccato dai vigilantes: chieste condanne fino a sei anniIl 34enne era stato bloccato dai vigilantes fuori dalla sede di Sky nell'agosto 2023.