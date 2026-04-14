Giovanni Sala morto davanti a Sky assolti i vigilantes che lo immobilizzarono a terra | Adempivano al loro dovere

Due vigilantes coinvolti nella morte di un giovane davanti alla sede di Sky a Rogoredo sono stati assolti dall'accusa di omicidio preterintenzionale. La vicenda risale alla notte tra il 20 e il 21 agosto 2023, quando il giovane è stato immobilizzato a terra dalle guardie e poi è deceduto. I giudici hanno stabilito che le guardie hanno agito nel rispetto del loro dovere.

Assolti i due vigilantes imputati per omicidio preterintenzionale per la morte di Giovanni Sala, il giovane morto davanti alla sede di Sky a Rogoredo nella notte tra il 20 e il 20 agosto 2023, dopo essere stato immobilizzato a terra dalle due guardie giurate. Lo ha deciso la Corte d'Assiste di.🔗 Leggi su Milanotoday.it Palermitano morto bloccato a terra davanti alla sede Sky di Milano: assolti i due vigilantesI giudici della prima Corte d'Assise di Milano ha assolto ritenendo "non punibili" - per la scriminante di aver agito "nell'adempimento del dovere" -... Muore davanti alla sede Sky di Milano, assolti i due vigilantes imputati per l’omicidio di Giovanni SalaSono stati assolti in primo grado i due vigilantes accusati dell'omicidio preterintenzionale di Giovanni Sala.