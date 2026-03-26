Nella notte tra il 19 e il 20 agosto 2023, due vigilantes hanno fermato un uomo di 34 anni davanti a una sede Sky a Rogoredo. Successivamente, l’uomo è deceduto. La procura ha chiesto condanne fino a sei anni di reclusione per le guardie, contestando loro il reato di omicidio preterintenzionale. Il procedimento giudiziario prosegue con l’obiettivo di chiarire le responsabilità.

Il 34enne era stato bloccato dai vigilantes fuori dalla sede di Sky nell'agosto 2023. L'uomo (cardiopatico) aveva assunto cocaina e alcool Una richiesta di condanna a sei anni e quattro anni e mezzo di reclusione per omicidio preterintenzionale per le due guardie giurate che, nella notte tra il 19 e il 20 agosto 2023, bloccarono Giovanni Sala (34 anni) davanti alla sede Sky di Rogoredo. A formularla è stato il pm Alessandro Gobbis. Secondo le indagini della squadra mobile di Milano, coordinate dalla procura di Milano, Sala morì a causa di un arresto cardiaco, dopo essere stato anche “trattenuto” a terra con un ginocchio sulla sua schiena “per 4 minuti”. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Giovanni Sala, morto dopo essere stato bloccato dai vigilantes: chieste condanne fino a sei anni

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