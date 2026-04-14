Giovanni Sala morto d' infarto a Rogoredo madre in lacrime dopo l' assoluzione di 2 vigilantes di Sky | Bestie

A Rogoredo, un uomo è morto improvvisamente per un infarto, mentre la madre, presente sul posto, ha reagito con dolore e rabbia dopo che due vigilantes coinvolti nell'episodio sono stati assolti. I due addetti alla sicurezza avevano immobilizzato la vittima prima del decesso, avvenuto poco dopo. La madre ha commentato con parole dure, rivolgendo accuse alle persone coinvolte. La vicenda ha suscitato reazioni di sdegno e richieste di chiarimenti.

Sono stati assolti i due vigilantes che, nell’agosto del 2023 a Rogoredo, Milano, avevano bloccato a terra Giovanni Sala che sarebbe morto d’infarto di lì a poco. Erano accusati di omicidio preterintenzionale. Dopo la lettura della sentenza, la madre è scoppiata in lacrime, definendo la decisione vergognosa e attaccando i giudici e le guardie giurate. Morto Giovanni Sala, assolti i vigilantes La Corte d’Assise di Milano ha assolto le due guardie giurate che erano imputate per omicidio preterintenzionale per la morte di Giovanni Sala, bloccato a terra tra il 19 e il 20 agosto 2023 davanti alla sede Sky di Rogoredo mentre si trovava “in evidente stato di alterazione“.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Giovanni Sala morto d'infarto a Rogoredo, madre in lacrime dopo l'assoluzione di 2 vigilantes di Sky: "Bestie" Giovanni Sala morto dopo essere stato bloccato a terra, assolti vigilantes: «Adempirono al dovere». L’ira della madre: «Vergogna»Sono state assolte le due guardie giurate imputate per «omicidio preterintenzionale» per la morte di Giovanni Sala, bloccato a terra tra il 19 e il... Giovanni Sala morto davanti alla sede di Sky, assolti i due vigilantes. I legali della famiglia: “Sentenza ingiusta”Milano, 14 aprile 2026 – Sono stati assolti dall’accusa di omicidio preterintenzionale i due vigilantes che, nella notte tra il 19 e il 20 agosto... Si parla di: Napoli, conferita la medaglia della Città alla memoria di Giovanni Amendola a cento anni dalla morte. Giovanni Sala morto d'infarto a Rogoredo, madre in lacrime dopo l'assoluzione di 2 vigilantes di Sky: BestieSono stati assolti i vigilantes che avevano immobilizzato a Rogoredo Giovanni Sala, morto poi dopo poco: la reazione della madre alla sentenza ... virgilio.it Giovanni Sala morto davanti alla sede Sky di Milano, assolti i due vigilantes: Agirono per dovereÈ una sentenza destinata a far discutere quella pronunciata oggi, 14 aprile 2026, dalla Corte d'Assise di Milano sul caso di Giovanni Sala, per tutti Gianni, il 34enne morto nella notte tra il 19 e ... tag24.it