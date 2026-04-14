Giovanni Sala morto davanti alla sede Sky assolti i due vigilantes che lo immobilizzarono | Agito nell' adempimento del dovere

Nella notte tra il 19 e il 20 agosto 2023, un uomo è deceduto davanti alla sede di un'azienda di telecomunicazioni. Due vigilantes avevano immobilizzato la persona durante un controllo, e successivamente l’uomo ha perso la vita. La procura aveva aperto un’indagine, e ora i due vigilantes coinvolti sono stati assolti con la motivazione che agivano nell’adempimento del dovere. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’episodio e sulle modalità di intervento.

L'episodio avvenne la notte tra il 19 e il 20 agosto 2023 quando Sala fu fermato mentre era "in evidente stato di alterazione", morendo poi per arresto cardiaco Sono stati assolti i due vigilantes accuse di omicidio preterintenzionale che avevano immobilizzato per terra Giovanni Sala, 34enne.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Giovanni Sala morto davanti alla sede Sky, assolti i due vigilantes che lo immobilizzarono: "Agito nell'adempimento del dovere" Giovanni Sala morto davanti a Sky, assolti i vigilantes che lo immobilizzarono a terra: "Adempivano al loro dovere"Assolti i due vigilantes imputati per omicidio preterintenzionale per la morte di Giovanni Sala, il giovane morto davanti alla sede di Sky a Rogoredo... Giovanni Sala morto davanti alla sede di Sky, assolti i due vigilantes. I legali della famiglia: “Sentenza ingiusta”Milano, 14 aprile 2026 – Sono stati assolti dall’accusa di omicidio preterintenzionale i due vigilantes che, nella notte tra il 19 e il 20 agosto...