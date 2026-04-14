Due guardie giurate coinvolte nell’episodio di fine agosto, che ha portato alla morte di Giovanni Sala davanti agli studi Sky di Rogoredo, sono state assolte dall’accusa di omicidio preterintenzionale. Le guardie avevano fermato Sala, che si trovava in uno stato di evidente alterazione, e l’episodio si è verificato tra il 19 e il 20 agosto 2023. La decisione è arrivata al termine del procedimento giudiziario.

Sono state assolte le due guardie giurate imputate per omicidio preterintenzionale per la morte di Giovanni Sala, bloccato a terra tra il 19 e il 20 agosto 2023 davanti alla sede Sky di Rogoredo mentre era “in evidente stato di alterazione”. Lo ha deciso la Corte d’Assise di Milano. La vicenda. Sala, secondo il Pm Alessandro Gobbis che aveva chiesto condanne fino a 6 anni, morì per arresto cardiaco, dopo essere stato anche “trattenuto” a terra con un ginocchio sulla sua schiena “per 4 minuti” e colpito con due pugni, in particolare da uno dei due imputati. I due sono stati ritenuti “non punibili” per la scriminante dell’adempimento del dovere.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Giovanni Sala morto davanti agli studi di Sky: assolti i vigilantes che l’hanno bloccato

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