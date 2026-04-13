Durante l’assemblea di Lega tenutasi oggi a Milano, 18 club della Serie A hanno votato a favore di Giovanni Malagò come candidato alla presidenza della FIGC. Malagò, già presidente del CONI, è stato scelto come rappresentante della massima serie italiana in vista delle prossime elezioni per la guida della federazione calcistica. La decisione è stata comunicata ufficialmente al termine della riunione.

La Serie A ha fatto la prima mossa e porta il nome di Giovanni Malagò. Com’era atteso, l’Assemblea di Lega della massima serie tenutasi oggi a Milano ha scelto l’ex numero 1 del Coni come candidato per la presidenza della Figc. Non è arrivata l’unanimità, ma una maggioranza forte: ha ricevuto le preferenze di 18 club su 20. Malagò è quindi il primo nome ufficialmente in corsa per guidare la nuova FederCalcio: le elezioni federali si terranno il 22 giugno a Roma. Dopo la guida di Milano-Cortina 2026, Malagò quindi è pronto a salire sul carrozzone del pallone. Era l’unico uomo forte a disposizione, il primo a cui pensare dopo il fallimento in Bosnia e la terza esclusione consecutiva dai Mondiali.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giovanni Malagò è il candidato della Serie A alla presidenza Figc: votato da 18 club

18 club a favore, la Serie A sceglie Malagò candidato a presidenza FigcLa Lega Serie A ha scelto Giovanni Malagò come proprio candidato alla presidenza della Figc.

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Serie A, scelto Malagò candidato alla presidenza Figc: 18 club a favore