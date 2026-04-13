La Lega Serie A ha annunciato che Giovanni Malagò sarà il candidato ufficiale alla presidenza della FIGC nelle prossime elezioni, previste per il 22 giugno. Questa decisione è stata confermata dopo alcune indiscrezioni circolate nelle ore precedenti. La candidatura di Malagò arriva in un momento di grande attenzione sul futuro della federazione calcistica italiana.

Le indiscrezioni della vigilia hanno trovato conferma, con la Lega Serie A che ha scelto Giovanni Malagò come candidato alla presidenza della FIGC in vista delle elezioni federali del 22 giugno. Ben 18 squadre su 20 (tutte tranne Lazio e Verona) del massimo campionato hanno firmato a favore dell’ex presidente del CONI durante l’assemblea dei club andata in scena nel primo pomeriggio a Milano. In una conferenza stampa post-assemblea, il presidente di Lega Ezio Simonelli ha annunciato che lunedì 20 aprile si terrà un incontro tra Malagò ed i presidenti della Serie A per cominciare a progettare il programma da presentare alle elezioni. “ Nel prossimo incontro i club in Lega gli presenteranno il programma di massima che interessa alla Serie A (una ventina di punti) e che Malagò integrerà con le sue idee “, ha dichiarato Simonelli.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giovanni Malagò candidato dalla Lega Serie A alla presidenza della FIGC: elezioni il 22 giugno

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