Giovanili Primavera ancora ko Sorride l’Avellino

Nel match tra Ascoli e Avellino, i padroni di casa sono stati sconfitti con il punteggio di 2-1. La squadra ospite ha aperto le marcature con un gol di Rosa, mentre l'Ascoli ha trovato il pareggio con un calcio di rigore di Tocchi al 10’ del secondo tempo. La vittoria è stata completata da un gol di Di Teodoro, con sostituzioni effettuate nel corso della ripresa. La Primavera dell’Avellino rimane a secco di risultati positivi.