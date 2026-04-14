Giovanili Primavera ancora ko Sorride l’Avellino
Nel match tra Ascoli e Avellino, i padroni di casa sono stati sconfitti con il punteggio di 2-1. La squadra ospite ha aperto le marcature con un gol di Rosa, mentre l'Ascoli ha trovato il pareggio con un calcio di rigore di Tocchi al 10’ del secondo tempo. La vittoria è stata completata da un gol di Di Teodoro, con sostituzioni effettuate nel corso della ripresa. La Primavera dell’Avellino rimane a secco di risultati positivi.
ascoli 1 avellino 2: Rosa, Tocchi (dal 10’ s.t. Balducci), Di Teodoro, Russo (dal 40’ s.t. Angelino), Rama (dal 36’ s.t. G. Dente), Zagari (dal 10’ s.t. Candido), Di Salvatore, Casillo, Ciafardini, De Witt (dal 1’ s.t. Malafronte), Finotti. Panchina: Chionne, Bruni, Di Pierdomenico, Vischia, Ionta. All. Corsi AVELLINO: Barone, Zanni, Mellino, Amiranda, Manzo (dal 24’ s.t. Frulio), Vignoli, Dauria, Santoro, Spadoni, De Michele (dal 24’ s.t. Giunto), Pignatelli (dal 32’ s.t. Volpe). Panchina: Margiotta, Bianco, Attanasio, Barlotti, Angelino, Vaccà, De Cicco, Napoletano. All. Molino Arbitro: Arnese di Teramo Marcatori: al 29’ p.t. Zanni (Av), all’11’ s.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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