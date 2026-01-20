Giovanili fase decisiva | continua a vincere l’Under 15 Gold sorride anche l’Under 17 Regionale Miwa

La stagione del settore giovanile della Cestistica Benevento prosegue con risultati positivi. Le formazioni Under 15 Gold e Under 17 Regionale Miwa continuano a ottenere buoni risultati in partite di rilievo, sottolineando la crescita e l’impegno delle giovani leve. Un momento importante che testimonia l’attenzione del club allo sviluppo dei talenti e alla competitività delle proprie squadre in questa fase decisiva della stagione.

Stagione entrata nel vivo per il settore giovanile della Cestistica Benevento, impegnato negli ultimi giorni in una serie di gare dal peso specifico elevato. Sono infatti iniziati gli spareggi playoff per la SICA Under 17 Eccellenza, mentre Under 17 Femminile, Under 17 Regionale e Under 15 Gold hanno disputato match chiave per i rispettivi campionati. Vittoria di carattere per la Miwa Under 17 Regionale, che conquista due punti preziosi sul parquet di Venafro. Dopo una prima metà di gara equilibrata, chiusa sul 26-22 per i padroni di casa, i ragazzi di coach Rotondi cambiano marcia nella terza frazione, piazzando un parziale di 4-15 che ribalta l'inerzia del match.

