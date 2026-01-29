Cia Umbria Virginia Ruspolini nuova presidente dell' associazione dei giovani imprenditori agricoli

Virginia Ruspolini prende il comando dell’associazione dei giovani imprenditori agricoli di Cia Umbria. È lei la nuova presidente di Agia, l’organizzazione che rappresenta i giovani imprenditori del settore agricolo nella regione. Ruspolini succede a chi l’ha preceduta e promette di portare avanti progetti per sostenere le nuove generazioni di agricoltori.

Virginia Ruspolini è la nuova presidente di Agia, associazione dei giovani imprenditori agricoli di Cia Umbria. L’elezione è avvenuta mercoledì 28 gennaio 2026 nel corso dell’assemblea regionale, riunita per il rinnovo delle cariche e per il confronto sulle prospettive dell’agricoltura regionale.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

