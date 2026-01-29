Cia Umbria Virginia Ruspolini nuova presidente dell' associazione dei giovani imprenditori agricoli

Virginia Ruspolini prende il comando dell’associazione dei giovani imprenditori agricoli di Cia Umbria. È lei la nuova presidente di Agia, l’organizzazione che rappresenta i giovani imprenditori del settore agricolo nella regione. Ruspolini succede a chi l’ha preceduta e promette di portare avanti progetti per sostenere le nuove generazioni di agricoltori.

Virginia Ruspolini è la nuova presidente di Agia, associazione dei giovani imprenditori agricoli di Cia Umbria. L’elezione è avvenuta mercoledì 28 gennaio 2026 nel corso dell’assemblea regionale, riunita per il rinnovo delle cariche e per il confronto sulle prospettive dell’agricoltura regionale.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondimenti su Virginia Ruspolini

Gianluca Zaccaria è stato eletto all’unanimità nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Ance Sicilia, entrando in carica con l’obiettivo di rafforzare l’impegno dei giovani imprenditori nel settore edile e promuovere lo sviluppo economico della regione.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

“La vera domanda – sottolinea Matteo Bartolini, presidente Cia - Agricoltori Italiani Umbria – non è se aprire i mercati ma come farlo, con quali garanzie e con quali strumenti per evitare che l’apertura diventi un problema per le aziende agricole italiane”. Il TgR facebook

È accaduto in via Umbria, nella zona di Rondò Brenta: i malviventi sono entrati in un’abitazione ma sono fuggiti subito dopo essersi accorti della presenza dei proprietari. x.com