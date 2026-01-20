Operaio precipita dal tetto e muore

Un uomo di 48 anni ha perso la vita a Frosinone dopo essere precipitato dal tetto di un'azienda che produce attrezzature e veicoli per la raccolta rifiuti. L’incidente è avvenuto alle 17.30 e le autorità stanno indagando sulle cause della caduta.

17.30 Un operaio di 48 anni è morto dopo essere caduto dal tetto di un'azienda di produzione di attrezzature e veicoli per la raccolta rifiuti a Frosinone. Secondo le prime informazioni, l'uomo stava eseguendo lavori di manutenzione quando,per cause da verificare,è precipitato.Sul posto i soccorsi del 118,che hanno prestato le prime cure prima di trasferirlo in ospedale in condizioni gravissime. Intervenuti anche i Carabinieri che hanno avviato gli accertamenti sulla dinamica della tragedia.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Operaio precipita dal tetto di un capannone e muoreUn operaio di 48 anni è deceduto oggi a Frosinone dopo essere precipitato dal tetto di un capannone durante lavori di manutenzione.

