Operaio precipita dal tetto di un capannone e muore

Un operaio di 48 anni è deceduto oggi a Frosinone dopo essere precipitato dal tetto di un capannone durante lavori di manutenzione. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio nell’area industriale della città. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvargli la vita. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

