Giovane operaio morto dopo la caduta dal capannone | un uomo indagato per omicidio colposo aggravato

Una tragedia si è verificata alle Bassette, dove un giovane operaio di 21 anni è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone. Le forze dell'ordine hanno avviato un'indagine e hanno iscritto nel registro degli indagati un uomo per omicidio colposo aggravato. La vittima lavorava sul sito al momento dell'incidente, che ha provocato grande shock tra i colleghi e la comunità locale.