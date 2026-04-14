Giovane operaio morto dopo la caduta dal capannone | un uomo indagato per omicidio colposo aggravato
Una tragedia si è verificata alle Bassette, dove un giovane operaio di 21 anni è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone. Le forze dell'ordine hanno avviato un'indagine e hanno iscritto nel registro degli indagati un uomo per omicidio colposo aggravato. La vittima lavorava sul sito al momento dell'incidente, che ha provocato grande shock tra i colleghi e la comunità locale.
Ancora forte l'eco di dolore attorno alla morte di Rayan Lassoued, il giovane di 21 anni deceduto a seguito della caduta dal tetto di un capannone alle Bassette. Sul caso indaga da giorni la Procura di Ravenna che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo aggravato. E ora ci sarebbe un uomo.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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Ravenna. Morto il giovane operaio precipitato da un capannone - facebook.com facebook