L' operaio morì cadendo dal tetto di un capannone | condanna e arresto per omicidio colposo

Un operaio di 57 anni di Latina è stato arrestato dai carabinieri e si trova agli arresti domiciliari in esecuzione di un provvedimento della Corte d'appello di Roma. La sua condanna riguarda un caso di omicidio colposo, avvenuto dopo la morte di un collega caduto dal tetto di un capannone. L'incidente ha portato all'apertura di un procedimento giudiziario che ha portato alla sua condanna.

L'uomo è finito agli arresti, in esecuzione di un provvedimento della Corte d'appello di Roma, per un tragico incidente sul lavoro del 2009 E' stato arrestato dai carabinieri e dovrà scontare una condanna per omicidio colposo. E' ai domiciliari un 57enne di Latina, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Corte d'appello di Roma. L'uomo, responsabile dei lavori in un cantiere alla periferia del capoluogo, dovrà espirare la pena a un anno e quattro mesi di reclusione. I fatti risalgono al mese di novembre del 2009, quando all'interno del cantiere un operaio perse la vita cadendo dal tetto di un capannone in cui stava svolgendo interventi di smantellamento e ricostruzione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

