A Ferrara un giovane cuoco è finito in coma dopo un episodio legato a un rifiuto di concedere una sigaretta. Un 24enne è stato arrestato in relazione all’accaduto. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle conseguenze di un rifiuto apparentemente banale, che ha portato a un intervento medico urgente e all’arresto dell’uomo coinvolto. La situazione resta sotto controllo ed è oggetto di indagini da parte delle forze dell’ordine.

Ferrara, 14 aprile 2026 – Un semplice rifiuto per una sigaretta, si è trasformato in un calvario per un giovane cuoco. Le indagini sono state avviate grazie alla segnalazione dei datori di lavoro, che nella giornata di ieri hanno avuto una svolta definitiva. I carabinieri della stazione di Ferrara, infatti, hanno dato esecuzione di una misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale estense, nei confronti di un 24enne indagato per lesioni personali gravissime. L’indagato era stato arrestato anche per maltrattamenti alla compagna. Quando è successa l’aggressione. I fatti risalgono alla notte del 17 novembre 2025. quando i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ferrara erano intervenuti in via Felisatti, proprio sotto il ‘Grattacielo’, a seguito di una aggressione in strada.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giovane cuoco in coma per una sigaretta negata, arrestato un 24enne

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"Hai una sigaretta?", poi gli punta il coltello per rapinarlo e lo ferisce: arrestato un giovaneLo avrebbe avvicinato con la scusa di chiedergli una sigaretta prima di estrarre un coltello e palesare le sue reali intenzioni.

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