il dottor stefano dami nominato direttore del dipartimento emergenza urgenza della asl

Il dottor Stefano Dami è stato nominato direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza della Asl Toscana sud est. La nomina è stata annunciata il 21 marzo 2026 a Arezzo. Dami prenderà ufficialmente il comando del reparto, che si occupa di gestire le emergenze sanitarie nella regione. La sua nomina riguarda un ruolo chiave nel sistema di pronto intervento della Asl.

Arezzo, 21 marzo 2026 – Sarà il d ottor Stefano Dami il nuovo Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza della Asl Toscana sud est. La nomina avrà decorrenza dal 1° maggio 2026 e una durata di tre anni. Il dottor Dami succederà al dottor Mauro Breggia alla guida del Dipartimento dal 2023. Attualmente, Stefano Dami ricopre l’incarico di Direttore della UOC Centrale operativa 118 - Area provinciale Senese e Grossetana, ruolo che ricopre dal 2024 nel quale ha maturato una consolidata esperienza nella gestione dell’emergenza territoriale e nel coordinamento delle attività di soccorso sanitario. “Ringrazio la direzione aziendale per la fiducia – sottolinea il dottor Dami –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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