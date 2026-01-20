sul titano si va al risparmio giornate medievali verso lo stop

Sul Titano si preparano significativi cambiamenti economici, con possibili tagli e riduzioni delle spese. Il segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati, ha annunciato che nel 2026 si procederà a una revisione delle risorse, in vista di un futuro più sostenibile. La situazione evidenzia un percorso di riorganizzazione e adattamento alle nuove esigenze del Paese.

È tempo di tagli a San Marino. E ad annunciare i primi di questo 2026 che è appena iniziato, è il segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati. Lo fa nel consueto appuntamento settimanale del governo con la stampa. Andando dritto al punto. Probabilmente salterà uno degli appuntamenti centrali dell’estate sul Titano: le Giornate Medioevali. "Per un problema di spending review – motiva Pedini Amati – Probabilmente sarà quello l’evento che non si farà. Ci stiamo ragionando, ma credo proprio che la decisione finale andrà in quella direzione. Perchè è un evento che dura tre giorni e ha un costo particolarmente importante". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

