Cos’è la Giornata Nazionale del Rispetto che si celebra oggi in memoria di Willy Monteiro e non solo

Il 20 gennaio 2026 si celebra la seconda edizione della Giornata Nazionale del Rispetto, una ricorrenza istituzionale dedicata alla riflessione sui valori di rispetto e solidarietà. Creata in memoria di Willy Monteiro, questa giornata mira a promuovere comportamenti civili e a sensibilizzare la società sull'importanza del rispetto reciproco, contribuendo a costruire un clima di maggiore attenzione e responsabilità civile.

Oggi 20 gennaio 2026 l'Italia celebra la seconda edizione della Giornata Nazionale del Rispetto, una ricorrenza istituzionale che in pochi anni è diventata molto più di una data sul calendario scolastico. Istituita con la legge 70 del 17 maggio 2024 in memoria di Willy Monteiro Duarte, il ventunenne ucciso nel settembre 2020 a Colleferro mentre tentava di difendere un amico aggredito, questa giornata rappresenta oggi un punto di riferimento educativo e culturale per migliaia di scuole italiane. La celebrazione del 2026 assume un significato particolare perché coincide con il decennale dell'associazione Nel Nome del Rispetto, che festeggia dieci anni di attività nella prestigiosa Sala Igea dell'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, a Roma.

