Il 14 aprile si celebra la Giornata Mondiale dei Quanti, dedicata alla fisica quantistica e ai suoi sviluppi. La ricorrenza mette in evidenza l’importanza della costante di Planck, fondamentale per la comprensione di molte applicazioni tecnologiche moderne, come gli smartphone. La giornata intende sottolineare come i principi della fisica quantistica abbiano influenzato l’evoluzione delle tecnologie di uso quotidiano.

La ricorrenza celebra la fisica quantistica e il suo impatto sulla tecnologia moderna: dalla costante di Planck agli smartphone di uso quotidiano.. Se oggi, navigando sul web, avete notato riferimenti alla fisica quantistica, non è un caso: il 14 aprile si celebra la Giornata Mondiale dei Quanti (World Quantum Day), un’iniziativa internazionale nata per avvicinare il grande pubblico al mondo della fisica quantistica e ai suoi sviluppi scientifici e tecnologici. Il mistero della data: perché proprio il 14 aprile. La scelta del 14 aprile non è casuale e affonda le sue radici in un curioso riferimento matematico. Scrivendo la data nel formato anglosassone (414), si ottengono infatti le prime tre cifre della costante di Planck, uno dei pilastri della fisica moderna.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Giornata Mondiale dei Quanti: cos’è, perché si celebra il 14 aprile e cosa c’entra la costante di Planck

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