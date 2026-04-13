La Giornata Internazionale del Bacio viene celebrata il 13 aprile, ma esiste anche una data alternativa, il 6 luglio. Questa doppia ricorrenza provoca spesso confusione tra le persone. Le origini di queste celebrazioni sono diverse e si collegano a eventi storici, record mondiali, film del cinema muto e tradizioni provenienti dai paesi anglosassoni. Entrambe le date sono ormai radicate nelle abitudini di molte nazioni.

La Giornata Internazionale del Bacio si celebra il 13 aprile, ma anche il 6 luglio. Una doppia ricorrenza che genera confusione in tutto il mondo e che affonda le radici in storie molto diverse tra loro, capaci di unire record da guinness, cinema muto e tradizioni anglosassoni. La data del 13 aprile è legata a un evento straordinario: il bacio più lungo della storia. Una coppia thailandese, infatti, ha stabilito il record mondiale baciandosi ininterrottamente per 58 ore consecutive durante una competizione. Un’impresa che ha superato il loro stesso primato precedente di 46 ore, consolidando questa data come simbolo di resistenza romantica e passione.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Perché la Giornata del bacio si celebra il 13 aprile (e perché esiste anche il 6 luglio)

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