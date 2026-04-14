Giornata del mare la guardia costiera di Porticello incontra gli studenti delle scuole di Santa Flavia

In occasione della “Giornata del mare e della cultura marinaresca”, la guardia costiera di Porticello ha organizzato un incontro con gli studenti delle scuole di Santa Flavia. L’iniziativa si è svolta presso l’Istituto comprensivo statale Karol, coinvolgendo il personale della capitaneria per condividere aspetti legati alla tutela del mare e alla sicurezza marittima. L’appuntamento si ripete annualmente, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra istituzioni e giovani studenti.

Anche quest’anno, in occasione della celebrazione della “Giornata del mare e della cultura marinaresca”, il personale della guardia costiera di Porticello ha rinnovato il proprio impegno con la comunità flavese incontrando gli studenti delle classi dell’Istituto comprensivo statale Karol.🔗 Leggi su Palermotoday.it Lipari celebra la Giornata del Mare: studenti e cittadini protagonisti delle iniziative della Guardia CostieraL’arcipelago eoliano ha celebrato la Giornata del Mare con una due giorni di attività dedicate alla sensibilizzazione ambientale, alla sicurezza e... Giornata del Mare, studenti campani a bordo della Gregoretti con la Guardia CostieraSi sono svolte oggi le celebrazioni della “Giornata Nazionale del Mare e della Cultura Marinara”, istituita con specifico Decreto Legislativo nel...