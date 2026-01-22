Oltre tre milioni di euro recuperati dalla Guardia di Finanza sulla verifica della regolarità delle concessioni demaniali marittime

La Guardia di Finanza di Napoli ha recuperato oltre tre milioni di euro attraverso verifiche sulla regolarità delle concessioni demaniali marittime. L’attività, condotta sotto la supervisione dei vice procuratori generali Gianluca Braghó e Davide Vitale, ha contribuito al recupero di imposte regionali non versate. Questa operazione evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche e il rispetto delle normative vigenti.

L'attività investigativa coordinata dai vice procuratori generali Gianluca Braghó e Davide Vitale ha portato al recupero di oltre 3 milioni di euro a titolo di imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime, grazie all'impegno dei militari della Guardia di Finanza di Napoli.

