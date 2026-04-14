A Vinitaly 2026, Giorgio Barchiesi, noto come Giorgione, ha partecipato allo spazio di Quotidiano Nazionale e ha dichiarato che la convivialità rappresenta il fondamento del cibo, del vino e del trascorrere del tempo con gli altri. L’evento si è svolto a Verona e ha visto la presenza di diverse personalità legate al settore vinicolo italiano. Barchiesi ha condiviso il suo punto di vista in un contesto dedicato alla promozione delle eccellenze enologiche italiane.

Verona – "La convivialità è alla base del cibo, del vino, dello stare insieme": parola di Giorgio Barchiesi, per tutti Giorgione, oste e iconico volto televisivo, ospite di Cantina QN, lo spazio di Quotidiano Nazionale al Vinitaly, la kermesse italiana del vino. "Vino e cibo vanno scelti bene, dev'essere una scelta garbata. Cominciai vent'anni fa parlando di areali, di territori. Oggi molti prodotti sono stati trasformati in denaro, io invece ho sempre cercato di legare i cibi ai luoghi. Non è solo il prodotto ad essere importante, ma anche chi lo fa. Il mio invito alla gente è quello a conoscere i produttori, il turismo enogastronomico coincide con il cercare chi crea quei prodotti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giorgione Barchiesi a Vinitaly 2026: “La convivialità è alla base del cibo, del vino, dello stare insieme”

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