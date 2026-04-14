Giorgio Montanini in Fall Reloaded a Galleria Toledo
Il comico Giorgio Montanini si esibirà a Napoli, presso la Galleria Toledo, mercoledì 15 aprile alle ore 21. Lo spettacolo intitolato
Giorgio Montanini, comico tra i più irriverenti del panorama nazionale, fa tappa a Napoli a Galleria Toledo, teatro stabile d'innovazione diretto da Laura Angiulli, mercoledì 15 aprile alle 21 con Fall Reloaded (biglietti solo su Vivaticket). Dopo i continui sold out della scorsa stagione il Re.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Al Teatro Puccini Giorgio Montanini con "Fall reloaded"Dopo i continui sold out della scorsa stagione Giorgio Montanini torna sui palchi dei teatri d’Italia.
Giorgio Montanini al Gavazzeni con lo spettacolo “Fall Reloaded”Martedì 31 marzo, alle 21, sul palco del cineteatro Gavazzeni di Seriate (Bg), in via Carlo Cattaneo 1, c’è Giorgio Montanini con “Fall reloaded”.
Giorgio Montanini torna in scena con FALL Reloaded Il monologo tagliente che ti farà ridere… e pensare. *** 15.04.26 Fall Reloaded produzione altra scena di e con Giorgio Montanini merc. 21.00 *** solo su @azzurro_service_net - facebook.com facebook
Giorgio Montanini arriva al Teatro Alighieri con “Fall”! 1 aprile 2026 – ore 21:00 Satira tagliente, senza filtri, su politica e società. #Montanini #Fall #Ravenna #StandUpComedy x.com