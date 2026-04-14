Giorgia Meloni si è svegliata? Non confondete la paura con il coraggio | il potere logora chi non vuole perderlo

Stamattina si è diffusa la notizia che la leader politica avrebbe preso posizione su questioni internazionali, dopo un periodo di silenzio pubblico. Alcuni osservatori si domandano se sia davvero tornata a parlare con fermezza o se si tratti solo di un’apparizione momentanea. La sua immagine pubblica, spesso associata a scelte politiche e a comportamenti pubblici, continua a essere al centro di discussioni tra commentatori e cittadini.

Molti mi chiedono perché io definisca la nostra Giorgia la Shirley Temple della Garbatella, che non è un’offesa come gli ignoranti pensano, bensì un complimento. Sul “Garbatella” è facile, mentre Shirley Temple perché, come la bambina prodigio di Hollywood, è piccola, biondina e prodigiosa: prodigiosa per il numero esagerato di supercazzole che spara da quando è al Governo. Ciò premesso, dopo la batosta sonora presa al referendum, quella che a Roma si chiama la “cagarella”, ovvero la paura, nel caso specifico di dover trovare posto in qualche cooperativa per fare la guida turistica, l’ha attanagliata. Un Governo che tutto è fuorché dei...🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Giorgia Meloni si è svegliata? Non confondete la paura con il coraggio: il potere logora chi non vuole perderlo Giorgia Meloni all'evento per il Sì a Milano: "Non abbiate paura di preferire il popolo alle caste""Sono giornate di grande attenzione, di enorme lavoro per evitare un ulteriore allargamento della crisi sulle risposte alle possibili ripercussioni"... Meloni all’evento per il Sì al referendum: «Nessuno vuole liberarsi dei magistrati. Ma hanno potere enorme: se sbagliano, fanno anche carriera» – Il videoCon la riforma della giustizia non vogliamo «liberarci della magistratura, vogliamo sistemare quello che non funziona».