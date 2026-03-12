Giorgia Meloni all' evento per il Sì a Milano | Non abbiate paura di preferire il popolo alle caste

Giorgia Meloni ha partecipato a un evento a Milano per sostenere il sì, invitando le persone a non temere di scegliere il popolo rispetto alle caste. Durante il suo intervento, ha sottolineato l'importanza di mantenere alta l’attenzione e ha parlato di intensi sforzi per evitare un ulteriore allargamento di determinati gruppi di potere. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei presenti.

"Sono giornate di grande attenzione, di enorme lavoro per evitare un ulteriore allargamento della crisi sulle risposte alle possibili ripercussioni" ma "dall'altra noi non vogliamo rinunciare" a dare "la giusta attenzione al traguardo epocale di riuscire finalmente a riformare in Italia anche la giustizia". Così la presidente del Consiglio e leader di FdI Giorgia Meloni in chiusura della kermesse del partito per il sì al referendum sulla giustizia al Teatro Parenti di Milano. “Qui è tutta una questione di coraggio. Il coraggio di riformare quello che sembrava irriformabile, intoccabile, indiscutibile - ha proseguito la premier -. Il coraggio di maturare le proprie convinzioni andando nel merito delle cose, interrogandosi con la propria testa oltre allarmismi, mistificazioni e perfino menzogne che abbiamo ascoltato in questi mesi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni all'evento per il Sì a Milano: "Non abbiate paura di preferire il popolo alle caste" Articoli correlati Il più grande nemico di Giorgia Meloni alle prossime elezioni si chiama economiaSotto l'albero di Giorgia Meloni ci sono i dati di un'economia italiana sempre più in difficoltà. “Sorpasso clamoroso”. Sondaggio tra i leader politici, cosa si muove alle spalle di Giorgia MeloniIn un contesto internazionale attraversato da tensioni geopolitiche, instabilità economiche e nuovi equilibri tra le grandi potenze, la politica... Tutto quello che riguarda Giorgia Meloni Temi più discussi: Il Presidente Meloni interviene all'incontro Voto alle Donne. La democrazia italiana compie ottant’anni; Meloni all’evento sul voto alle donne boccia le quote rosa; La guerra sta complicando la campagna di Meloni sul referendum; Il mio intervento in occasione dell’incontro Voto alle donne. La democrazia italiana compie ottant’anni. Giorgia Meloni giovedì a Milano per il «sì» al referendum, ma la campagna esclude Lega e Forza Italia. Sala: «Prendono le distanze in caso di sconfitta»La premier al Teatro Parenti dove, con lo stato maggiore di FdI, si schierano vittime di malagiustizia, influencer ed esponenti del centrosinistra favorevoli al Sì. La Lega lancia un evento autonomo ... milano.corriere.it Milano, Giorgia Meloni all'incontro sul referendum: Sì. Una riforma che fa giustizia - direttaLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i ministri della Giustizia Carlo Nordio e dell'Interno Matteo Piantedosi intervengono all'appuntamento organizzato da Fratelli d'Italia al Teatro Parenti d ... repubblica.it Milano, teatro Franco Parenti. Sta per iniziare l’intervento di Giorgia Meloni durante l’appuntamento “Sì, una riforma che fa giustizia”. Un uomo sale sul palco e si avvicina alla presidente del Consiglio. Si presenta: “Piacere Musumeci”. Poi prende parola e dice: - facebook.com facebook #lariachetira Luigi Crespi commenta le parole di Giorgia Meloni in Parlamento sulla guerra in Iran x.com