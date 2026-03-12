Meloni all’evento per il Sì al referendum | Nessuno vuole liberarsi dei magistrati Ma hanno potere enorme | se sbagliano fanno anche carriera – Il video

Durante un evento a favore del Sì al referendum, la premier ha affermato che l’obiettivo non è eliminare i magistrati, ma correggere le parti del sistema giudiziario che non funzionano. Ha sottolineato che i magistrati hanno un potere molto grande, e che se commettono errori, possono comunque avanzare nella carriera. La riforma della giustizia mira a migliorare la situazione senza eliminare la magistratura stessa.

Con la riforma della giustizia non vogliamo «liberarci della magistratura, vogliamo sistemare quello che non funziona». Un riferimento neanche troppo velato alla polemica scoppiata dopo le parole dellla capa di gabinetto del ministro Carlo Nordio, Giusi Bartolozzi. Poi la provocazione: «I magistrati hanno un potere enorme» ma non gli corrisponde una adeguata responsabilità, anzi, «spesso se sbagliano fanno carriera». Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha preso parola al teatro Franco Parenti di Milano, dove è in corso l’evento di Fratelli d’Italia “Sì. Una riforma che fa giustizia” in vista del referendum confermativo del 22 e 23 marzo. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Referendum, Meloni: “Qui nessuno vuole liberarsi dei magistrati”Giorgia Meloni, intervenendo all’evento di FdI in corso al Teatro Parenti di Milano a favore del Sì alla riforma della giustizia in vista del... Meloni, 13 minuti di videomessaggio per promuovere il ‘Sì’ al referendum. “Con il sorteggio varrà solo il merito dei magistrati”Roma, 9 marzo 2026 – Tredici minuti di per “fare chiarezza” sulla riforma della Giustizia. Barbero: Ecco perché voterò no al referendum. Con la riforma magistrati al servizio della politica Una raccolta di contenuti su Meloni all'evento per il Sì al... Temi più discussi: Tv, social e palco: il piano di Meloni a due settimane dal referendum; La guerra sta complicando la campagna di Meloni sul referendum; Sprint per il referendum. In campo Giorgia ed Elly; Referendum sulla giustizia, così Milano è il crocevia della sfida Meloni-Schlein. Referendum, Meloni: Non mi dimetterò in nessun casoROMA – Lo voglio dire soprattutto a chi mi detesta: non c’è alcuna possibilità che io mi dimetta, in nessun caso. Io voglio arrivare alla fine della legislatura per farmi giudicare sul complesso del ... dire.it Milano, Meloni al Teatro Parenti esorta al Sì per il referendumIntervenendo dal Teatro Parenti di Milano sul referendum della Giustizia, previsto per il prossimo 22-23 marzo, la premier Giorgia Meloni ha ... iltempo.it Milano, teatro Franco Parenti. Sta per iniziare l’intervento di Giorgia Meloni durante l’appuntamento “Sì, una riforma che fa giustizia”. Un uomo sale sul palco e si avvicina alla presidente del Consiglio. Si presenta: “Piacere Musumeci”. Poi prende parola e dice: - facebook.com facebook Meloni sul referendum: “Non abbiate paura di preferire il popolo alle caste” x.com