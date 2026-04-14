Giorgia Meloni può rimodulare la sua proposta politica | l’analisi del politologo Campi

Il professor Alessandro Campi, politologo dell’Università di Perugia, ha commentato le recenti dichiarazioni di Giorgia Meloni riguardo a possibili modifiche alla sua proposta politica. Durante un’intervista, ha spiegato che la leader del partito di maggioranza potrebbe rivedere alcuni punti del suo programma. La questione, al centro del dibattito politico attuale, riguarda le strategie future del partito e le eventuali variazioni rispetto alle posizioni già espresse.

Roma, 14 aprile 2026 - Professor Alessandro Campi, politologo dell’Università di Perugia, quali riflessi può avere il voto ungherese sul centrodestra italiano? “Sospetto che alla premier Meloni in fin dei conti non dispiaccia troppo la vittoria di Magyar: rimuove un equivoco e rappresenta un’occasione per rimodulare la proposta politica. Meloni ha assunto non da oggi una linea europeista nient’affatto sdraiata su Orbán e su questo si è costruita una credibilità”. La vittoria di Magyar non rianima le tentazioni centriste di larghe intese? “Penso che la coesione del centrodestra rimanga solida e che chiuderà la legislatura, al di là degli screzi che in questo momento potrebbero verificarsi specie da parte di Forza Italia.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Giorgia Meloni può rimodulare la sua proposta politica”: l’analisi del politologo Campi Marina Berlusconi in Politica: La sua candidatura spaventa Giorgia Meloni?Marina Berlusconi pronta a candidarsi? Lo scenario che potrebbe far tremare il governo Meloni e spaccare il Paese. Referendum giustizia, il politologo Campi e le urne. “Meloni in campo, ora il voto è politico”Roma, 11 marzo 2026 – “Se passa l’idea della politicizzazione del voto, vale simmetricamente per i due poli”.