Marina Berlusconi in Politica | La sua candidatura spaventa Giorgia Meloni?

Marina Berlusconi potrebbe mettere in crisi il governo Meloni. Secondo le voci, la sua possibile candidatura spaventa l’attuale premier e rischia di dividere il Paese. La notizia circola da giorni e crea tensioni tra le fila della politica italiana. Nei prossimi giorni si capirà se Marina deciderà di scendere in campo e quale effetto avrà questa scelta.

Marina Berlusconi pronta a candidarsi? Lo scenario che potrebbe far tremare il governo Meloni e spaccare il Paese. Ecco cosa sta succedendo. Una bomba politica pronta a deflagrare nei palazzi del potere: l’ipotesi che Marina Berlusconi possa candidarsi in politica, con l’obiettivo (più o meno velato) di sfiduciare Giorgia Meloni, agita l’intero sistema. Non si tratta solo di una voce di corridoio, ma di uno scenario che – se dovesse concretizzarsi – riscriverebbe completamente le dinamiche del potere in Italia. Marina Berlusconi, fino a oggi regina silenziosa del mondo imprenditoriale e mediatico, potrebbe finalmente scendere in campo, ereditando non solo il cognome, ma anche l’ambizione paterna. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

