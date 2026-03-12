Referendum giustizia il politologo Campi e le urne Meloni in campo ora il voto è politico

Il referendum sulla giustizia si sta avvicinando e il politologo Campi commenta il ruolo delle urne, sottolineando che se si sceglie di politizzare il voto, questa scelta riguarda entrambi gli schieramenti. La posizione della premier viene vista come un invito a considerare l’aspetto politico del referendum. La discussione si concentra sull’uso delle urne come strumento di influenza politica e sulla possibile implicazione per i due poli.

Roma, 11 marzo 2026 – “ Se passa l’idea della politicizzazione del voto, vale simmetricamente per i due poli”. Anche se per Alessandro Campi, politologo dell’università di Perugia, “non c’è una corrispondenza netta" del centrodestra per il Sì e del centrosinistra per il No al referendum. Anzi. Esiste una “trasversalità” nel merito della riforma che può “riservare sorprese”. Professor Campi, l’astensionismo deve preoccupare più il centrodestra, la cui classe dirigente non si è molto spesa fino al recente intervento di Meloni? “Non so se sia così. Forse fare campagna con troppo anticipo sarebbe risultato logorante. Meloni, che adesso è entrata in partita, non è così ingenua da non considerare che la riforma costituzionale è una sfida politica cui non può sottrarsi, lasciandola al ministro Nordio e poco più. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

