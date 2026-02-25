Giochi estivi | suggestione Roma Ma Doha è favorita per il 2036 e Coventry pensa alla sua Africa

La candidatura di Roma per i giochi estivi deriva dalla crescente popolarità della città come destinazione turistica, ma Doha si propone come favorita per il 2036 grazie alle sue infrastrutture moderne e al supporto economico. Nel frattempo, Coventry si concentra su iniziative sportive in Africa, cercando di rafforzare i legami con il continente. La corsa alle Olimpiadi si fa sempre più competitiva, con molte città che puntano a conquistare questa opportunità.

L’entusiasmo è ancora fortissimo. I Giochi di Milano Cortina sono stati un successo a livello internazionale e l’Italia - giustamente - gongola. Tutto ha funzionato alla grande, gli azzurri si sono portati a casa 30 medaglie ottenendo il bottino migliore di sempre a un’Olimpiade invernale, l’atmosfera a cinque cerchi si è respirata ovunque, tanto che Sport e Salute sta già pensando al curling nelle scuole. E allora perché fermarsi? Ancora prima che si spegnessero i bracieri, è montata la suggestione di una nuova Olimpiade, questa volta estiva, in Italia. A Roma. È vero, se ne parla con una certa concretezza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Olimpiadi 2026, Buonfiglio: "Italia merita candidatura Giochi estivi a Roma"

Dopo il successo dei Giochi invernali, il governatore Attilio Fontana lancia la suggestione: ospitare in Lombardia le Olimpiadi estive del 2040.

Nel giro di pochi giorni l'ipotesi di una candidatura di Roma ai Giochi olimpici estivi del 2040 ha smesso di essere un semplice esercizio teorico ed è entrata apertamente nel dibattito politico e sportivo.

