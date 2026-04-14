A fine settembre si svolgeranno i Giochi de le Porte, durante i quali le diverse Porte della città organizzeranno cortei storici. Sono stati annunciati i temi che guideranno le esibizioni, con ogni porta che si prepara a rappresentare un aspetto specifico del proprio passato attraverso le proprie celebrazioni. Le manifestazioni sono attese con interesse da parte della comunità locale, che seguirà da vicino le diverse iniziative.

Sono stati rivelati i temi dei cortei storici che le singole Porte stanno preparando in vista dei Giochi de le Porte di fine settembre. Porta San Martino proporrà “Epistola Presbiteri Iohannis: il leggendario re che i popoli d’Europa sognarono per secoli“; Porta San Donato opera sul “mito di Efesto“; Porta San Facondino lavora su "Vitis vitae: santi, bevitori e altre storie di vendemmia"; Porta San Benedetto: “In Schola Francisci - Lettura della vita prima e seconda di Tommaso da Celano“. Questi, invece, i temi per i cortei del prossimo Palio di Primavera per giovanissimi: Porta San Martino: “Carnevale e Quaresima: il tempo scandito dai riti...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giochi de le Porte, rivelati i temi dei cortei storici

La magìa dei cortei storici: "Custodi delle emozioni"GUALDO TADINO – Si parla di "cortei storici, custodi di storia e di emozioni- verso i Giochi de le Porte 2026" nel convegno organizzato sotto l’egida...

Tempo di Fiera tra bancarelle e cortei storiciEsibizioni acrobatiche e allestimenti scenografici: è tutto pronto per una Fiera del Perdono, la 463esima, all’insegna della spettacolarizzazione.

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