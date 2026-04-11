Domani alle 17, nel teatro Talia, si terrà un convegno organizzato dall’Ente Giochi dedicato ai cortei storici. L’evento si concentra sulla funzione dei cortei come conservatori di memoria e di emozioni legate alla tradizione locale. La discussione si inserisce nel percorso verso i Giochi de le Porte 2026, con interventi che approfondiranno il ruolo di queste manifestazioni nel mantenere vivo il patrimonio culturale della comunità.

GUALDO TADINO – Si parla di " cortei storici, custodi di storia e di emozioni- verso i Giochi de le Porte 2026 " nel convegno organizzato sotto l’egida dell’ Ente Giochi, in agenda per le ore 17 di domani al teatro Talia. L’iniziativa, curata dalla Commissione artistica dell’Ente, vuole essere una preziosa occasione, per conoscere più da vicino il lavoro, le esperienze e la visione di professionisti che operano ad altissimi livelli nel mondo del costume. Partecipa Massimo Gottardi, costumista per produzioni teatrali e cinematografiche, con esperienze accanto a grandi maestri del costume come Massimo Cantini Parrini, Alessandro Lai e Carlo Poggioli; dal 1999 collabora con importanti realtà legate ai cortei storici, tra cui Castiglion Fiorentino, Montepulciano, Montisi e Torrita di Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La magìa dei cortei storici: "Custodi delle emozioni"

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