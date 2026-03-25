tempo di fiera tra bancarelle e cortei storici

Si avvicina la 463esima edizione della Fiera del Perdono, caratterizzata da bancarelle, cortei storici e spettacoli di vario genere. Durante l'evento si svolgeranno esibizioni acrobatiche e allestimenti scenografici, creando un’atmosfera di festa e intrattenimento. La manifestazione prevede diverse attività aperte al pubblico, con un programma ricco di spettacoli e rappresentazioni legate alla tradizione locale.

Esibizioni acrobatiche e allestimenti scenografici: è tutto pronto per una Fiera del Perdono, la 463esima, all’insegna della spettacolarizzazione. In agenda anche la premiazione dei cittadini benemeriti, dal giovane melegnanese che lavora da PizzAut, Giacomo Rovati, a suor Chiara Codazzi, docente alla Pontificia università Antonianum, fino alle associazioni più longeve e agli storici negozianti. Dopo la conferenza stampa di annuncio dell’evento, che è stata ospitata il 4 marzo a Montecitorio, nel pomeriggio di ieri in Comune, il sindaco Vito Bellomo ha presentato il programma della kermesse, che si aprirà venerdì con un convegno zootecnico in castello; seguirà, sabato, il tradizionale concorso tra baristi "L’aperitivo del Perdono". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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