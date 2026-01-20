Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 21ª giornata | i malus al Fantacampionato

Ecco un riepilogo dei giocatori e degli allenatori ammoniti o espulsi nella 21ª giornata di Serie A. Questa lista fornisce un quadro aggiornato dei cartellini raccolti, utile per analizzare le situazioni disciplinari dei protagonisti del campionato.

La 21ª giornata di Serie A si è conclusa con la pesante vittoria del Como per 3-0 sul campo della Lazio. Il prossimo turno si aprirà venerdì 23 gennaio con Inter-Pisa alle 20.45 e si chiuderà lunedì 26 con Verona-Udinese. Ma prima di pensare alla prossima formazione da schierare, ecco l’elenco completo dei giocatori e degli allenatori sanzionati, tra ammonizioni ed espulsioni, nella giornata di Fantacampionato Gazzetta appena terminata. I giocatori ammoniti in questo turno sono: Scalvini, Pasalic (Atalanta); Holm, Miranda, Ferguson (Bologna); Smolcic, Posch, Valle (Como); Bonazzoli, Vandeputte, Vardy (Cremonese); Ostigard, Vitinha (Genoa); Carlos Augusto (Inter); Yildiz (Juventus); Zaccagni, Romagnoli, Cataldi, Pellegrini (Lazio); Ramadani (Lecce); De Winter (Milan); Ondrejka, Valenti, Circati (Parma); Coppola (Pisa); Mancini (Roma); Vranckx, Iannoni (Sassuolo); Ismajli, Vlasic (Torino). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

