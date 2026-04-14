Ginnastica ritmica weekend di grandi risultati per le atlete dello Zodiaco

Nel fine settimana, le atlete della ginnastica ritmica di Ravenna hanno partecipato al campionato nazionale di specialità gold Fgi, tenutosi a Campobasso l’11 e 12 aprile. Durante la competizione, hanno conquistato risultati significativi, portando in evidenza il livello di preparazione e impegno delle ginnaste locali. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerose concorrenti provenienti da diverse regioni italiane.

Un altro fine settimana di grandi esibizioni per le atlete della ginnastica ritmica ravennate. Le ginnaste sono state protagoniste del campionato nazionale di specialità gold Fgi di ginnastica ritmica, svoltosi l’11 e 12 aprile a Campobasso. Per la società ravennate Lo Zodiaco sono scese in.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Ginnastica ritmica, inizio di stagione da incorniciare per le atlete dello ZodiacoConcluse le fasi regionali, le allieve si preparano per le zone tecniche valevoli per le qualificazioni ai campionati nazionali Si sono concluse... Ginnastica ritmica, sette atlete dello Zodiaco volano alle fasi nazionali dei campionati individualiPer la società ravennate gli interregionali si sono chiusi con un risultato molto positivo e ben sette pass che fanno avanzare le ginnaste ai... CAMPOBASSO. Ginnastica ritmica, oltre 300 atlete al campionato di specialità Guarda il servizio #GinnasticaRitmica #campobasso - facebook.com facebook