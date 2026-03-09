Ginnastica ritmica inizio di stagione da incorniciare per le atlete dello Zodiaco

Le atlete dello Zodiaco hanno concluso domenica le fasi regionali dei campionati individuali gold della Federazione Ginnastica d’Italia di ginnastica ritmica. La competizione ha visto numerose partecipanti da diverse province, con le ginnaste che hanno presentato le loro routine davanti alla giuria. La giornata ha segnato l’inizio di una nuova stagione per la squadra, con le prove che si sono svolte senza incidenti.

Concluse le fasi regionali, le allieve si preparano per le zone tecniche valevoli per le qualificazioni ai campionati nazionali Si sono concluse domenica le fasi regionali dei campionati individuali gold della Federazione ginnastica d'Italia di ginnastica ritmica. In preparazione alle fasi interregionali, che varranno le qualificazioni ai campionati nazionali, le ginnaste della società sportiva Lo Zodiaco di Ravenna tirano le somme di un inizio stagione promettente che ha consentito di collezionare nove ori, otto argenti, un bronzo e altri ottimi piazzamenti per le atlete esordienti. Ad aggiudicarsi importanti risultati nel campionato individuale gold sono state: Jasmin Medina De La Caridad, argento nelle prove regionali e Matilde Trogliero, argento nella prima prova regionale e oro nella seconda. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Articoli correlati

Ginnastica ritmica, le ragazze dello Zodiaco conquistano il bronzo nazionaleSabato 13 dicembre, ad Ancona, si è disputata l’ultima gara dell’anno dedicata alle competizioni a squadre di ginnastica ritmica.

Ginnastica ritmica. RitMix, inizio stagione da urlo. Pioggia di medaglie a Rio SalicetoDopo un eccellente 2025 che ha regalato anche quattro medaglie agli Italiani di ginnastica ritmica dello scorso maggio a Lignano Sabbiadoro, la...

Approfondimenti e contenuti su Ginnastica ritmica

Temi più discussi: Roma - Ginnastica Artistica e Ritmica: gli appuntamenti del fine settimana; Modena - Presentata in Comune la 1ª prova del Campionato di Serie A-B di Artistica con Iorio e Abbadini; Ginnastica Pavese: al Nuovo Palatreves il campionato regionale di ritmica; Ginnastica ritmica, campionato regionale e Gold allieve: ottime prestazioni per le atlete della Nike Catania Asd.

Ginnastica ritmica, inizio di stagione da incorniciare per le atlete dello ZodiacoConcluse le fasi regionali, le allieve si preparano per le zone tecniche valevoli per le qualificazioni ai campionati nazionali ... ravennatoday.it

Eurogymnica: Campionato del Mondo di ginnastica ritmica a RioLa sanmaurese Laura Golfarelli dell’Eurogymnica ha concluso la sua indimenticabile avventura con le Farfalle della ritmica in terra brasiliana, in occasione del 41° Campionato del Mondo di ginnastica ... tuttosport.com

Ginnastica ritmica e artistica a Salerno, ospiti i campioni olimpici Foresti e Faraldo - facebook.com facebook

Una lunga lista di testimonianze sarà al centro del processo a carico di Emanuela Maccarani, ex dg della Nazionale di ginnastica ritmica, accusata di maltrattamenti aggravati verso le ginnaste dell'Accademia di ritmica di Desio (Monza). E' quanto emerge dall x.com