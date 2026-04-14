Ginnastica ritmica | lo Zodiaco conquista l’argento a Campobasso

Le atlete della società Lo Zodiaco hanno ottenuto un medaglia d’argento al campionato nazionale di ginnastica ritmica gold FGI, disputato a Campobasso l’11 e 12 aprile. La competizione ha visto la partecipazione di numerose ginnaste provenienti da diverse regioni, con le atlete ravennati che si sono distinte in questa gara di specialità. L’evento ha rappresentato un momento importante per lo sport locale e per la società stessa.

Le atlete della società Lo Zodiaco hanno segnato un importante punto per lo sport ravennate durante il campionato nazionale di specialità gold FGI di ginnastica ritmica, tenutosi a Campobasso l’11 e 12 aprile. Emma Brandolini ha ottenuto la posizione d’argento nella disciplina del cerchio per la categoria Junior 2, mentre la coppia composta da Linda Buscherini e Matilde Oldano ha chiuso il proprio percorso agonistico con un secondo posto nella specialità delle due palle. Il valore tecnico dei risultati ottenuti in Molise. La competizione disputata nel fine settimana tra l’11 e il 12 aprile ha le ginnaste di Ravenna protagoniste su scala nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ginnastica ritmica: lo Zodiaco conquista l’argento a Campobasso Ginnastica ritmica, weekend di grandi risultati per le atlete dello ZodiacoUn altro fine settimana di grandi esibizioni per le atlete della ginnastica ritmica ravennate. Ginnastica ritmica, inizio di stagione da incorniciare per le atlete dello ZodiacoConcluse le fasi regionali, le allieve si preparano per le zone tecniche valevoli per le qualificazioni ai campionati nazionali Si sono concluse...