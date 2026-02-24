Campionato di serie C di ginnastica artistica storico primo posto per il Clt

Il Clt ha conquistato il primo posto nel campionato di serie C di ginnastica artistica, grazie a una performance convincente nella prima prova della quarta zona tecnica, che comprende diverse regioni del sud Italia. Le ginnaste hanno mostrato grande determinazione e tecnica, ottenendo punteggi elevati su tutti gli esercizi. La vittoria arriva in un momento cruciale della stagione, mentre le avversarie si preparano a rispondere con nuove sfide.

Dopo il terzo posto del campionato 2025, la squadra conquista il primo posto mostrando un gran carattere. Una gara intensa, combattuta e ricca di emozioni quella affrontata dalle ginnaste ternane, capaci di reagire alle difficoltà e di chiudere la competizione con una splendida vittoria di squadra. La competizione si è aperta alla trave, attrezzo sempre delicato e determinante. Ad aprire le rotazioni è stata Isabella Meloni, che ha dato prova di grande solidità e concentrazione, offrendo un esercizio sicuro e convincente. A seguire Stefania Todaro, che purtroppo ha commesso qualche errore di troppo, non riuscendo a esprimere appieno il suo potenziale su un attrezzo dove può dare davvero tanto. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Ginnastica artistica: esordio vincente per Asd Vera al campionato individuale SilverLunedì, la Asd Vera ha ottenuto una vittoria importante nel campionato di Ginnastica Artistica, a causa di un’ottima prestazione delle sue ginnaste.

Ginnastica artistica, argento all’esordio per l'Edera Ravenna in serie C GoldL’Edera Ravenna ha conquistato un argento all’esordio nel campionato di ginnastica artistica, dopo aver gareggiato a Torino domenica 22 febbraio.

