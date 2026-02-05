Sapori stagionali e supporto alle filiere locali | al mercato di Campagna Amica un mese di incontri con i produttori del territorio

Da inizio febbraio, il mercato di Campagna Amica a Forlì organizza una serie di incontri con i produttori locali. Ogni settimana, cittadini e visitatori possono scoprire i sapori stagionali e conoscere da vicino chi coltiva e alleva i prodotti che trovano sulle bancarelle. Un modo per sostenere le filiere del territorio e promuovere un consumo più consapevole.

Il mese di febbraio porta con sé un calendario ricco di iniziative al Mercato di Campagna Amica di Forlì, in viale dell'Appennino 16. Ogni venerdì e sabato, dalle 8 alle 13.30, i produttori agricoli di Campagna Amica accoglieranno i consumatori con una proposta che racconta la Romagna attraverso i suoi sapori. "Il mercato è il luogo in cui l'agricoltura incontra la comunità – spiega il presidente di Coldiretti Forlì-Cesena, Massimiliano Bernabini –. Qui si costruisce fiducia, si difende il reddito delle imprese e si promuove un modello di consumo consapevole che tutela l'ambiente, la salute e l'identità del nostro territorio".

