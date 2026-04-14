Giarre dal 20 aprile al teatro Rex torna ArchVision - Film per l’Architettura
L’associazione ArchLife – Architetti per la Città di Giarre presenta ArchVision 2026, la seconda stagione della rassegna cinematografica dedicata all’architettura e al suo racconto attraverso il linguaggio del cinema. L’iniziativa nasce dalla sinergia con ArchiDrama e la direzione artistica del.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Spettacolo “Notti” al Cine Teatro Rex di GiarreProsegue, tra il plauso generale, la stagione teatrale “Kallipolis” diretta da Alfio Zappalà, organizzata da ArchiDrama, con il patrocinio del Comune...
Giarre, al Rex un incontro omaggio e la proiezione del film “Franco Battiato. Il lungo viaggio”Non una semplice proiezione, ma un momento di incontro e riconoscenza collettiva.