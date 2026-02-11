Spettacolo Notti al Cine Teatro Rex di Giarre

Questa sera al Cine Teatro Rex di Giarre va in scena lo spettacolo “Notti”. La stagione teatrale “Kallipolis”, diretta da Alfio Zappalà, continua a riscuotere consensi tra il pubblico. La rassegna, organizzata da ArchiDrama con il patrocinio del Comune, si svolge tra il Cine Teatro Garibaldi e il Rex, due dei luoghi storici della città. Dopo il successo delle prime serate, gli spettatori si preparano a vivere ancora momenti di teatro e cultura fino al 15 febbraio.

Prosegue, tra il plauso generale, la stagione teatrale “Kallipolis” diretta da Alfio Zappalà, organizzata da ArchiDrama, con il patrocinio del Comune di Giarre, tra il Cine Teatro Garibaldi e lo storico e rinnovato Cine Teatro Rex di Giarre e dove, dal 13 al 15 febbraio (venerdì pomeridiano ore 18:00; sabato pomeridiano ore 17.30, sabato serale ore 20:30; domenica pomeridiano ore 17:30) si terrà lo spettacolo “Notti”, capolavoro ispirato da Le notti bianche di Fëdor Dostoevskij, drammaturgia di Elena Strada, ideazione di Rajeev Badhan con Elena Strada; regia, luci, video, musiche di Rajeev Badhan, con Elena Strada, Ruggero Franceschini, Alberto Baraghini.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

A Giarre, al Rex, si è tenuto un incontro speciale dedicato a Franco Battiato.

