Giardinetti nel degrado a Como | erba altissima rifiuti e panchine rotte in via Canova

Nei giardinetti di via Canova a Como si osservano erba molto alta e diverse panchine rotte, con rifiuti sparsi nel verde. La mancanza di interventi di manutenzione è evidente, secondo quanto segnalato da un residente della zona. La situazione di degrado interessa le aree pubbliche dedicate al relax e al gioco, lasciate senza interventi recenti.