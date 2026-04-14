Giardinetti nel degrado a Como | erba altissima rifiuti e panchine rotte in via Canova
Nei giardinetti di via Canova a Como si osservano erba molto alta e diverse panchine rotte, con rifiuti sparsi nel verde. La mancanza di interventi di manutenzione è evidente, secondo quanto segnalato da un residente della zona. La situazione di degrado interessa le aree pubbliche dedicate al relax e al gioco, lasciate senza interventi recenti.
Erba alta, altissima, e nessun segno di manutenzione recente. È questa la situazione segnalata da un residente della zona nei giardinetti pubblici di via Canova, a Como, dove le aree verdi appaiono completamente trascurate.Dalle foto inviate si vede chiaramente una crescita incontrollata.🔗 Leggi su Quicomo.it
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