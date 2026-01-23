Topi morti panchine rotte e fontane spente in piazza Cavour | Bella figuraccia per Como

L'ex consigliere Luigi Bottone segnala lo stato di degrado di piazza Cavour, cuore della città di Como. In una comunicazione corredata da foto, si evidenziano topi morti, panchine rotte e fontane inattive, sollevando preoccupazioni sulla cura e tutela di questa zona simbolica e frequentata dai visitatori. La segnalazione invita a riflettere sulla gestione e sul mantenimento degli spazi pubblici in una delle aree più rappresentative della città.

La segnalazione con tanto di foto, arriva dall’ex consigliere comunale Luigi Bottone, che punta l’attenzione sulle condizioni di piazza Cavour, cuore turistico e simbolico della città, parlando di degrado diffuso e mancanza di tutela. Questo specialmente, ma non solo, per la presenza di topi.🔗 Leggi su Quicomo.it Capodanno a Como, in migliaia in piazza Cavour e sul lungolago (video)Il Capodanno a Como ha visto la partecipazione di molte persone che si sono ritrovate tra piazza Cavour e il lungolago, creando un’atmosfera di condivisione e festa. Como, uomo scivola sul ghiaccio in piazza Cavour: l’intervento dei militari in un videoUn video amatoriale riprende un uomo che scivola sul ghiaccio in piazza Cavour, Como, domenica 4 gennaio 2026. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Che degrado nella piazza più importante di Como tra lago e grandi hotel di lusso. Una vera figuraccia. Topi morti, panchine rotte e fontane spente in piazza Cavour: Bella figuraccia per ComoLa segnalazione arriva dall’ex consigliere comunale Luigi Bottone, che punta il dito sullo stato di degrado in cui versa piazza Cavour, cuore turistico della città ... quicomo.it Campobasso, mamma e figlia morte dopo la cena: spunta l'ipotesi del veleno per topi nella farina facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.