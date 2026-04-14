Durante Vinitaly 2026, lo chef Giancarlo Perbellini ha partecipato a un'intervista presso lo spazio di Quotidiano Nazionale all’interno del padiglione dell'Emilia Romagna. Con tre stelle Michelin, ha condiviso alcuni dettagli sul suo approccio all’innovazione in cucina, menzionando un piatto fisso nel menu che combina un wafer al sesamo con il Riesling. La sua presenza ha attirato l’attenzione di molti appassionati e addetti ai lavori presenti alla manifestazione.

Verona – Ha raccontato molto di se stesso lo chef Giancarlo Perbellini, tre stelle Michelin, arrivato anche lui come ospite a Cantina QN, lo spazio di Quotidiano Nazionale al padiglione dell'Emilia Romagna a Vinitaly, intervistato dal vicedirettore di Qn Davide Nitrosi. A partire dalla lunga attesa che ha scandito la sua vita tra la seconda e la terza stella: “Un percorso lungo, fatto di tanti piccoli gradini. Arrivati al Dodici Apostoli partimmo dalla semplicità, e un pezzettino alla volta abbiamo aggiunto degli elementi. Ciascuno con il tesoro accumulato nelle esperienze pregresse, finché non si è riusciti a dare un'identità specifica alla nostra cucina.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Giancarlo Perbellini a Vinitaly 2026: “L’innovazione è continua. Un solo piatto fisso nel nostro menu: il wafer al sesamo abbinato al Riesling”

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