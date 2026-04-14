Giallo a Foggia personal trainer ucciso per strada a colpi di pistola
Un omicidio si è verificato a Foggia, dove un personal trainer di 42 anni è stato colpito da diversi colpi di pistola in strada, nel quartiere vicino allo stadio 'Zaccheria'. La vittima è stata trovata senza vita poco dopo l'agguato, avvenuto nella tarda serata di ieri. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto per chiarire le cause e individuare eventuali responsabili.
(Adnkronos) – Omicidio choc a Foggia, dove Annibale Carta, 42 anni, personal trainer e istruttore di fitness, è stato ucciso ieri in tarda serata nel quartiere vicino allo stadio 'Zaccheria'. L'uomo, detto Dino, stava passeggiando nei pressi della sua abitazione, insieme al suo cane in via Caracciolo, quando è stato raggiunto da almeno quattro colpi. I carabinieri indagano a 360 gradi. L'uomo, senza precedenti, era molto conosciuto in città. —[email protected] (Web Info) Iran, nave cinese attravera Hormuz e sfida il blocco di Trump. Oggi primi colloqui Israele-Libano – Diretta Iran, nave cinese attravera Hormuz e sfida il blocco di Trump.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Uomo ucciso in Italia, agguato a colpi di pistola in strada: vittima un personal trainerUn omicidio a Foggia scuote la serata di lunedì 13 aprile, dove un uomo è stato freddato in strada con diversi colpi d’arma da fuoco.
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