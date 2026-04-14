Giallo a Foggia personal trainer ucciso per strada a colpi di pistola

Un omicidio si è verificato a Foggia, dove un personal trainer di 42 anni è stato colpito da diversi colpi di pistola in strada, nel quartiere vicino allo stadio 'Zaccheria'. La vittima è stata trovata senza vita poco dopo l'agguato, avvenuto nella tarda serata di ieri. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto per chiarire le cause e individuare eventuali responsabili.