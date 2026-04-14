Chi è Giada Alzetta il nome nuovo dei misti ai Campionati Italiani

Nel mondo del nuoto italiano si fa strada un nome emergente. Giada Alzetta, nata nel 2006, si è aggiudicata il titolo di campionessa italiana nei 400 misti ai recenti Campionati Italiani. La giovane atleta si distingue per aver raggiunto questo risultato in una disciplina complessa e completa. La vittoria rappresenta un traguardo importante nella sua carriera e l’ingresso ufficiale nel panorama delle competizioni nazionali.

C’è un volto nuovo da prendere in considerazione nel panorama del nuoto azzurro. Giada Alzetta, classe 2006, è la nuova campionessa italiana dei 400 misti. Il cronometro si è fermato a 4’41”00, tempo che vale non solo il primato personale — abbassato di quasi tre secondi — ma anche il pass per i prossimi Campionati Europei. Originaria di Montereale Valcellina, in provincia di Pordenone, Alzetta rappresenta oggi il profilo emergente più interessante dei misti. Una crescita rapida, ma costruita con metodo, che affonda le radici in un rapporto con l’acqua iniziato prestissimo: Giada nuota fin da quando aveva appena due anni. L’approccio all’agonismo, invece, arriva più tardi, intorno ai 12 anni, ma è subito chiaro che il talento non le manca.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Chi è Giada Alzetta, il nome nuovo dei misti ai Campionati Italiani Nuoto, Giada Alzetta si prende titolo e pass continentale nei 400 misti a RiccioneI riflettori sono tutti per Giada Alzetta nei 400 misti, che conquista il pass per gli Europei di Parigi con una prestazione di livello altissimo. LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Michele Lamberti da record! Novità Alzetta, deludono Pilato e RagainiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I RISULTATI DELLE BATTERIE DEL MATTINO 19.