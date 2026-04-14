Giacomo era a terra il cognato zoppicava | parla il negoziante testimone dell' omicidio in piazza a Massa

Nella notte tra venerdì e sabato, in piazza Palma a Massa, si sono verificati i momenti di una sparatoria che ha portato alla morte di un uomo. Un testimone, un negoziante presente sul posto, ha raccontato di aver visto la vittima a terra e un uomo con un incertezza nel movimento zoppicante. L’evento si è verificato poco dopo l’una e venti di notte, subito dopo un episodio di rimprovero.

Massa, 14 aprile 2026 – Sono le 1.20 di sabato 11 aprile in piazza Palma a Massa: sono i momenti in cui Giacomo Bongiorni viene ucciso dalla banda che si rivolta contro di lui dopo un rimprovero. Tutti giovanissimi. La scena del post aggressione è negli occhi del titolare del negozio di kebab che sta proprio sulla piazza. Tanti ragazzi della vicina scuola superiore si servono da lui. E’ un’attività che l’uomo ha da tempo. Ha visto tutto, ha visto la scena che mai potrà dimenticare. “Era ormai sera tardi – dice – e ho sentito un trambusto nella piazza. https:www.lanazione.itvideoomicidio-di-massa-il-procuratore-giacomo-bongiorni-colpito-anche-mentre-era-a-terra-orm678jq I soccorsi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Giacomo era a terra, il cognato zoppicava”: parla il negoziante testimone dell'omicidio in piazza a Massa Leggi anche: “Giacomo era a terra, il cognato zoppicava”: negoziante ha visto l’orrore in piazza Palma Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, parla il papà del 19enne arrestato: "Era nel posto sbagliato"Parla il padre di Eduard Alin Carutasi I telefoni del Tg1 hanno raggiunto Gabriel Carutasi, il padre del 19enne Eduard Alin Carutasi arrestato...